В работе YouTube произошел сбой

В работе видеохостинга YouTube произошел мощный сбой, который также был ощутим во многих украинских городах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на портал Downdetector.

Сбои были зафиксированы с 2:00 до 3:00 часов по киевскому времени. Жалобы поступали из США, Великобритании, Германии, Сингапура, Японии, Австралии и других стран. Также сбои были ощутимы в Киеве, Ровно, Донецке.

Фото: сбой в работе YouTube downdetector.com)

Большинство пользователей пожаловались на работу просмотров видео, отметили проблемы с вебсайтом и даже с логином.

Напомним, в феврале в работе социальной сети Facebook произошел сбой, который затронул Украину.

Еще до этого о сбоях в работе сообщили 48% пользователей видеосервиса YouTube. Наибольшее количество проблем испытывали пользователи из США, Японии, Европы и Южной Америки.

Как сообщало РБК-Украина, пользователи смартфонов, которые работают на базе Windows Phone, с 31 декабря не могут пользоваться мессенджером WhatsApp.