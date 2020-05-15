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У роботі YouTube стався збій

Новини » Суспільство     15.05.2020 - 10:44
У роботі YouTube стався збій
Іллюстративне фото (pixabay.com/Kaufdex)

Збої були зафіксовані із 2:00 до 3:00 години за київським часом

У роботі відеохостингу YouTube стався потужний збій, який також був відчутний в багатьох українських містах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на портал Downdetector.

Збої були зафіксовані із 2:00 до 3:00 години за київським часом. Скарги надходили із США, Великої Британії, Німеччини, Сингапуру, Японії, Австралії та інших країн. Також збої були відчутні в Києві, Рівному, Донецьку.

У роботі YouTube стався збій

Фото: збій в роботі YouTube (downdetector.com)

Більшість користувачів поскаржилися на роботу переглядів відео, відзначили проблеми з вебсайтом і навіть з логіном.

Нагадаємо, в лютому в роботі соціальної мережі Facebook стався збій, який зачепив Україну.

Ще до цього про збої в роботі повідомили 48% користувачів відеосервісу YouTube. Найбільша кількість проблем відчували користувачі з США, Японії, Європи та Південної Америки.

Як повідомляло РБК-Україна, користувачі смартфонів, які працюють на базі Windows Phone, з 31 грудня не можуть користуватися месенджером WhatsApp.

Автор: Анастасия Рокитна

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