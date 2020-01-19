В работе WhatsApp произошел сбой

Фото: WhatsApp (Pexels)

Пользователи испытывают сложности с подключением к серверу, доступом к веб-сайту и авторизацией

В работе приложения WhatsApp 19 января произошел сбой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сайта Downdetector, который отслеживает проблемы в работе различных интернет-ресурсов.

Сообщается, что сбои в мессенджере наблюдаются примерно с 12:35 по киевскому времени. Пользователи испытывают сложности с подключением к серверу (92%), доступом к веб-сайту (3%) и авторизацией (3%).

Кроме того, пользователи социальных сетей пожаловались на некорректную работу мессенджера. В частности, они отметили, что в приложение перестало загружаться фото и видео, а также возникли проблемы с отправкой и получением голосовых сообщений.

Напомним, пользователи смартфонов, которые работают на базе Windows Phone, с 31 декабря не могут пользоваться мессенджером WhatsApp. Также с февраля мессенджера лишатся также и владельцы устройств на базе Android и iOS, в частности версий Android 2.3.7 и старше и iOS 8 и старше.

Отмечается, мессенджер будет поддерживаться лишь на устройствах Android с версией 4.0.3 (Ice Cream Sandwich) и выше, а также на iOS 9 и на более новых версиях.