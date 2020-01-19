ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В работе WhatsApp произошел сбой

Новости » Телеком & IT     19.01.2020 - 17:56
В работе WhatsApp произошел сбой
Фото: WhatsApp (Pexels)

Пользователи испытывают сложности с подключением к серверу, доступом к веб-сайту и авторизацией

В работе приложения WhatsApp 19 января произошел сбой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сайта Downdetector, который отслеживает проблемы в работе различных интернет-ресурсов.

Сообщается, что сбои в мессенджере наблюдаются примерно с 12:35 по киевскому времени. Пользователи испытывают сложности с подключением к серверу (92%), доступом к веб-сайту (3%) и авторизацией (3%).

Кроме того, пользователи социальных сетей пожаловались на некорректную работу мессенджера. В частности, они отметили, что в приложение перестало загружаться фото и видео, а также возникли проблемы с отправкой и получением голосовых сообщений.

Напомним, пользователи смартфонов, которые работают на базе Windows Phone, с 31 декабря не могут пользоваться мессенджером WhatsApp. Также с февраля мессенджера лишатся также и владельцы устройств на базе Android и iOS, в частности версий Android 2.3.7 и старше и iOS 8 и старше.

Отмечается, мессенджер будет поддерживаться лишь на устройствах Android с версией 4.0.3 (Ice Cream Sandwich) и выше, а также на iOS 9 и на более новых версиях.

В работе Telegram и Instagram произошел глобальный сбой В работе Приват24 произошел сбой
Новости Украины сбой
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь