В работе Youtube произошел глобальный сбой

Иллюстративное фото (flickr Rego Korosi)

В Украине сбои произошли в Киеве, Харькове, Виннице и Днепре

В работе видеохостинга Youtube произошел глобальный сбой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Downdetector.

О проблемах в работе сервиса основном сообщают пользователи в Лондоне (Великобритания), Париже (Франция), Берлине (Германия), Москве (Россия) и Токио (Япония).

Жители украинских городов Киева, Харькова, Винницы и Днепра также сообщают о сбое в работе видеохостинга.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что с августа текущего года счетчики каналов видеохостингового сайта YouTube начнут показывать округленное число подписчиков. Сейчас создатели контента с более чем тысячей подписчиков видят их количество отраженным по-разному в разных местах на YouTube-десктопе и мобильных приложениях. В некоторых случаях, количество показывается сокращенным.

Кроме того, генеральный директор компании Сьюзан Войчицки заявила, что уникальная аудитория YouTube достигла 2 миллиардов пользователей в месяц.

Сообщается, что этот показатель на 5% превысил отметку прошлого лета, когда было зафиксировано 1,9 миллиарда пользователей в месяц. Также указано, что YouTube продолжает стремительно наращивать мощность своего приложения Living-room, предназначенного для просмотра видеохостинга на телеэкране.