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В роботі Youtube стався глобальний збій

Новини » Телеком & IT    30.05.2019 - 20:31
В роботі Youtube стався глобальний збій
Ілюстративне фото (flickr Rego Korosi)

В Україні збої відбулися в Києві, Харкові, Вінниці та Дніпрі

У роботі відеохостингу Youtube стався глобальний збій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Downdetector.

Про проблеми в роботі сервісу основному повідомляють користувачі в Лондоні (Великобританія), Парижі (Франція), Берліні (Німеччина), Москві (Росія) і Токіо (Японія).

Мешканці українських міст Києва, Харкова, Вінниці та Дніпра також повідомляють про збої в роботі відеохостингу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що з серпня поточного року лічильники каналів видеохостингового сайту YouTube почнуть показувати округлене число передплатників. Зараз творці контенту з більш ніж тисячею передплатників бачать їх кількість відбитим по-різному в різних місцях на YouTube-десктопі і мобільних додатках. В деяких випадках кількість показується скороченим.

Крім того, генеральний директор компанії Сьюзан Войчицки заявила, що унікальна аудиторія YouTube сягнула 2 мільярдів користувачів в місяць.

Повідомляється, що цей показник на 5% перевищив відмітку минулого літа, коли було зафіксовано 1,9 мільярда користувачів в місяць. Також зазначено, що YouTube продовжує стрімко нарощувати потужність свого додатку Living-room, призначеного для перегляду відеохостингу на телеекрані.

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