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В работе Twitter произошел глобальный сбой

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Пятница 11 февраля 2022 20:14
В работе Twitter произошел глобальный сбой Фото: В работе Twitter произошел глобальный сбой (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу вечером, 11 февраля, в работе социальной сети Twitter произошел масштабный сбой. Проблемы ощутили пользователи из Соединенных Штатов, Британии и ряда других стран, включая Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Downdetector.

Пользователи по больше части жалуются на проблемы с работой сайта и приложения.

Наибольшее число жалоб поступило из США, Великобритании, Германии и Украины.

Фото: в работе Twitter произошел сбой (downdetector.com)

Напомним, Twitter начал тестирование новой функции микроблога, которая позволит увеличить количество символов текста публикации.

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