В работе Twitter произошел глобальный сбой
Фото: В работе Twitter произошел глобальный сбой (Getty Images)
В пятницу вечером, 11 февраля, в работе социальной сети Twitter произошел масштабный сбой. Проблемы ощутили пользователи из Соединенных Штатов, Британии и ряда других стран, включая Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Downdetector.
Пользователи по больше части жалуются на проблемы с работой сайта и приложения.
Наибольшее число жалоб поступило из США, Великобритании, Германии и Украины.
Фото: в работе Twitter произошел сбой (downdetector.com)
Напомним, Twitter начал тестирование новой функции микроблога, которая позволит увеличить количество символов текста публикации.