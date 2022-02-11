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У роботі Twitter стався глобальний збій

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П'ятниця 11 лютого 2022 20:14
У роботі Twitter стався глобальний збій Фото: у роботі Twitter стався глобальний збій (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю ввечері, 11 лютого, в роботі соціальної мережі Twitter стався масштабний збій. Проблеми відчули користувачі зі Сполучених Штатів, Британії та ряду інших країн, включаючи Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Downdetector.

Користувачі по більше частини скаржаться на проблеми з роботою сайту і додатки.

Найбільше число скарг надійшло з США, Великобританії, Німеччини та України.

Фото: в роботі Twitter стався збій (downdetector.com)

Нагадаємо, Twitter почав тестування нової функції мікроблогу, яка дозволить збільшити кількість символів тексту публікації.

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