К работе ТКГ могут привлечь еще больше людей с Донбасса, - Кравчук

Украинская сторона намерена привлечь к работе Трехсторонней контактной группы еще одного или нескольких людей с Донбасса. Предполагается, что это поможет переговорному процессу.

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

В частности, Кравчук на вопрос о планах изменить работу ТКГ ответил, что Киев хочет привлечь к переговорам людей или человека, который хорошо знает Донбасс, проживал и работал там.

"Нам главное - услышать тех людей, которые живут на Донбассе. Мы заявляем везде, что это украинцы, это наша территория. Она украинская. Но для того, чтобы установить мир, надо знать не только желание тех "руководителей", которые сегодня есть на той части Донецкой и Луганской областей, а главное - людей, которые там живут", - заявил Кравчук.

Напомним, ранее Кравчук уточнил, с кем из ОРДЛО готов вести переговоры по Донбассу, - это представители гражданского общества, которые не причастны к оккупации и управлению регионом.

Отметим, на сегодня в работе ТКГ принимают участия представители отдельных районов Донбасса - журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, врач Константин Либстер и юрист Вадим Горан.