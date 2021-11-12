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В работе TikTok произошел сбой

Автор: Дмитрий Кузнецов

Сегодня, 12 ноября в работе соцсети TikTok произошел глобальный сбой. Самой распространенной проблемой, с которой сталкиваются сегодня пользователи - работа приложения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис Downdetector.

Согласно данным сервиса, сбои начались примерно в 15:50 по Киеву. На текущий момент от пользователей из США поступило более 13 тысяч жалоб. В остальных странах наблюдаются незначительные проблемы.

Отметим, что кроме проблем с работой приложения - 51%, пользователи жалуются на доступ к новостной ленте - 29%, а также сообщают о проблемах при соединении с сервером - 21%.

Новость дополняется...

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