У роботі TikTok стався збій

Згідно з даними сервісу, збої почалися приблизно о 15:50 за Києвом. На поточний момент від користувачів з США надійшло понад 13 тисяч скарг. В інших країнах спостерігаються незначні проблеми.

Відзначимо, що крім проблем з роботою програми - 51%, користувачі скаржаться на доступ до новинної стрічки - 29%, а також повідомляють про проблеми при з'єднанні з сервером - 21%.

Новина доповнюється...