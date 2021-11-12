RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У роботі TikTok стався збій

Автор: Дмитрий Кузнецов

Сьогодні, 12 листопада в роботі соцмережі TikTok стався глобальний збій. Найпоширенішою проблемою, з якою стикаються сьогодні користувачі - робота програми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс Downdetector.

Згідно з даними сервісу, збої почалися приблизно о 15:50 за Києвом. На поточний момент від користувачів з США надійшло понад 13 тисяч скарг. В інших країнах спостерігаються незначні проблеми.

Відзначимо, що крім проблем з роботою програми - 51%, користувачі скаржаться на доступ до новинної стрічки - 29%, а також повідомляють про проблеми при з'єднанні з сервером - 21%.

Новина доповнюється...

Читайте РБК-Україна в Google News
TikTok