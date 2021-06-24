ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В работе Telegram сбой: что происходит

Новина українською →
Киев, Четверг 24 июня 2021 12:24
В работе Telegram сбой: что происходит Фото: в Telegram произошел сбой (Carl Court / Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

В работе Telegram произошел глобальный сбой сегодня днем. Большинство пользователей жалуются на невозможность подключиться к мессенджеру.

Об этом свидетельствуют данные Downdetector.

Сбой задел Россию, Украину, Молдову, Беларусь, Грузию. В частности, на проблемы с Telegram жалуются пользователи из украинских городов - Киева и Одессы.

В работе Telegram сбой: что происходитКарта сбоя в Telegram (downdetector)

88 процентов пользователей не могут подключиться к мессенджеру, а еще 13% - не могут отправить сообщение.

По данным Downdetector, последний раз о проблемах в работе Telegram пользователи сообщали 18 июня.

Напомним, недавно произошел глобальный сбой в работе Google.

Также ранее пользователи жаловались на проблемы с YouTobe.

Читайте РБК-Украина в Google News
сбой Telegram
NEWS
После инцидента в Черном море в РФ заявили о готовности применять военные методы на границе
После инцидента в Черном море в РФ заявили о готовности применять военные методы на границе
DAILY
Конкурсный тупик. Почему в Украине не могут выбрать руководство САП, ГБР и БЭБ
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Конкурсный тупик. Почему в Украине не могут выбрать руководство САП, ГБР и БЭБ