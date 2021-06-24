ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В роботі Telegram збій: що відбувається

Новость на русском →
Київ, Четвер 24 червня 2021 12:24
В роботі Telegram збій: що відбувається Фото: у Telegram стався збій (Carl Court/Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

У роботі Telegram стався глобальний збій сьогодні вдень. Більшість користувачів скаржаться на неможливість підключитись до месенджера.

Про це свідчать дані Downdetector.

Збій зачепив Росію, Україну, Молдову, Білорусь, Грузію. Зокрема, на проблеми з Telegram скаржаться користувачі з українських міст - Києва та Одеси.

В роботі Telegram збій: що відбуваєтьсяКарта збою в Telegram (downdetector)

88 відсотків користувачів не можуть підключитись до месенджера, а ще 13% - не можуть відправити повідомлення.

За даними Downdetector, останній раз про проблеми в роботі Telegram користувачі повідомляли 18 червня.

Нагадаємо, нещодавно стався глобальний збій в роботі Google.

Також раніше користувачі скаржились на проблеми з YouTobe.

Читайте РБК-Україна в Google News
сбой Telegram
NEWS
Після інциденту в Чорному морі в РФ заявили про готовність застосовувати військові методи на кордоні
Після інциденту в Чорному морі в РФ заявили про готовність застосовувати військові методи на кордоні
DAILY
Конкурсний тупик. Чому в Україні не можуть обрати керівництво САП, ДБР та БЕБ
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Конкурсний тупик. Чому в Україні не можуть обрати керівництво САП, ДБР та БЕБ