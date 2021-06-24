В роботі Telegram збій: що відбувається
Фото: у Telegram стався збій (Carl Court/Getty Images)
У роботі Telegram стався глобальний збій сьогодні вдень. Більшість користувачів скаржаться на неможливість підключитись до месенджера.
Про це свідчать дані Downdetector.
Збій зачепив Росію, Україну, Молдову, Білорусь, Грузію. Зокрема, на проблеми з Telegram скаржаться користувачі з українських міст - Києва та Одеси.
Карта збою в Telegram (downdetector)
88 відсотків користувачів не можуть підключитись до месенджера, а ще 13% - не можуть відправити повідомлення.
За даними Downdetector, останній раз про проблеми в роботі Telegram користувачі повідомляли 18 червня.
Нагадаємо, нещодавно стався глобальний збій в роботі Google.
Також раніше користувачі скаржились на проблеми з YouTobe.