В роботі Telegram збій: що відбувається

У роботі Telegram стався глобальний збій сьогодні вдень. Більшість користувачів скаржаться на неможливість підключитись до месенджера.

Про це свідчать дані Downdetector .

Збій зачепив Росію, Україну, Молдову, Білорусь, Грузію. Зокрема, на проблеми з Telegram скаржаться користувачі з українських міст - Києва та Одеси.

Карта збою в Telegram (downdetector)

88 відсотків користувачів не можуть підключитись до месенджера, а ще 13% - не можуть відправити повідомлення.

За даними Downdetector, останній раз про проблеми в роботі Telegram користувачі повідомляли 18 червня.