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В работе Telegram произошел сбой

Автор: Сергей Сурепин

5 марта в работе Telegram произошел сбой. Пользователи из Украины не могли воспользоваться мессенджером с 9:40 по киевскому времени до 9:50.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В частности, пользователи не могли отправлять сообщения друг другу, а также обновлять информацию в каналах. Несмотря на это, пуш-уведомления о новых сообщениях публикациях в каналах приходили.

По состоянию на 9:55 по киевскому времени Telegram в Украине полностью восстановил работу. Сейчас все функции мессенджера доступны без ограничений.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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