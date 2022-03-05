У роботі Telegram стався збій

5 березня в роботі Telegram стався збій. Користувачі з України не могли скористатися месенджером з 9:40 за київським часом до 9: 50.

Про це повідомляє РБК-Україна .

Зокрема, користувачі не могли відправляти повідомлення один одному, а також оновлювати інформацію в каналах. Незважаючи на це, пуш-повідомлення про нові повідомлення публікаціях в каналах приходили.

Станом на 9: 55 за київським часом Telegram в Україні повністю відновив роботу. Зараз всі функції месенджера доступні без обмежень.