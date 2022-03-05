RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У роботі Telegram стався збій

Автор: Сергій Сурепін

5 березня в роботі Telegram стався збій. Користувачі з України не могли скористатися месенджером з 9:40 за київським часом до 9: 50.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Зокрема, користувачі не могли відправляти повідомлення один одному, а також оновлювати інформацію в каналах. Незважаючи на це, пуш-повідомлення про нові повідомлення публікаціях в каналах приходили.

Станом на 9: 55 за київським часом Telegram в Україні повністю відновив роботу. Зараз всі функції месенджера доступні без обмежень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Telegram