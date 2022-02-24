24 февраля в работе Telegram произошел сбой. Мессенджер начал работать с перебоями с 10:00 по киевскому времени.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Жалобы на работу Telegram поступили от украинских пользователей. В частности, сервис плохо работает в Киеве и Харькове.
Также проблемы в работе Telegram фиксируются в России. Пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга жалуются на сбои.
Ранее РБК-Украина писало, что на Украину совершили новую кибератаку.
Также РБК-Украина сообщало, что сайт Кабмина взломали.