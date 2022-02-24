UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В работе Telegram произошел сбой

Автор: Сергей Сурепин

24 февраля в работе Telegram произошел сбой. Мессенджер начал работать с перебоями с 10:00 по киевскому времени.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Жалобы на работу Telegram поступили от украинских пользователей. В частности, сервис плохо работает в Киеве и Харькове.

Также проблемы в работе Telegram фиксируются в России. Пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга жалуются на сбои.

Ранее РБК-Украина писало, что на Украину совершили новую кибератаку.

Также РБК-Украина сообщало, что сайт Кабмина взломали.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кибератака