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В работе Telegram произошел сбой

Автор: Максим Зайченко

В субботу, 19 сентября, пользователи Telegram из нескольких стран жалуются на сбои в работе мессенджера. Люди не могут подключиться к мессенджеру.

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Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который специализируется на отслеживании работы популярных интернет-ресурсов.

Неполадки в работе Telegram начались около 07:20 утра. Наибольшее количество жалоб поступило примерно в 9 утра. Жаловались на работу мессенджера в Украине, России, Нидерландах, Казахстане, Швейцарии, Австрии, США.

Пользователи отмечают невозможность подключения к Telegram, чему посвящены 94% жалоб, и проблемы с отправкой сообщений 5%.

Напомним, 15 сентября в работе Telegram также произошел сбой. Проблемы возникали у пользователей со всего мира, но наихудшая ситуация была в Бразилии, Украине и Беларуси.

Также РБК-Украина писало, что 8 сентября произошел сбой в работе Google. Около 70% пользователей Google жаловались на проблемы со входом в учетную запись.

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