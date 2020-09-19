У роботі Telegram стався збій

Фото: додаток Telegram на смартфоні (flickr.com/desireecatani)

У суботу, 19 вересня, користувачі Telegram з декількох країн скаржаться на збої в роботі месенджера. Люди не можуть підключитися до месенджера.

Про це свідчать дані сервісу Downdetector, який спеціалізується на відстеженні роботи популярних інтернет-ресурсів.

Неполадки в роботі Telegram почалися близько 07:20 ранку. Найбільша кількість скарг надійшла приблизно о 9 ранку. Скаржилися на роботу месенджера в Україні, Росії, Нідерландах, Франції, Швейцарії, Австрії, США.

Користувачі відзначають неможливість підключення до Telegram, чому присвячені 94% скарг, і проблеми з відправкою повідомлень 5%.

Нагадаємо, 15 вересня в роботі Telegram також стався збій. Проблеми виникали у користувачів з усього світу, але найгірша ситуація була в Бразилії, Україні та Білорусі.

Також РБК-Україна писало, що 8 вересня стався збій в роботі Google. Близько 70% користувачів Google скаржилися на проблеми з входом в обліковий запис.