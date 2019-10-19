В работе столичного метро в воскресенье возможны ограничения

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Ограничения в работе метро возможны из-за футбола

В работе столичного метрополитена вечером в воскресенье, 20 октября, из-за проведения на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" и "Александрия" возможны некоторые изменения. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook пресс-службы КП "Киевский метрополитен".

В частности, после окончания футбола возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого". В КП отметили, что мера может быть применена из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций.

"20 октября в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало в 17:00) между командами "Динамо" (Киев) и "Александрия" (Александрия), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена", - проинформировали в метрополитене.

Напомним, в Киеве на выходных перекроют Дарницкую площадь. Как сообщается, движение будут перекрывать с 22:00 18 октября до 09:00 19 октября, а также с 22:00 19 октября по 9:00 20 октября.

Как писало РБК-Украина ранее, в Киеве на два дня частично ограничат движение на Северном мосту. Отмечалось, что движение ограничат с 8:00 до 14:00 19 и 20 октября (в сторону Троещины) и с 14:00 до 18:00 19 и 20 октября (в сторону станции метро "Почайна").