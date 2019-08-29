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В работе сервисного продукта Microsoft произошел крупный сбой

Новости » Телеком & IT    29.08.2019 - 03:26
В работе сервисного продукта Microsoft произошел крупный сбой
Иллюстративное фото (Wikimedia)

Речь идет о сервисе Office 365, подписка на который дает пользователям доступ к продуктам Microsoft

Компания Microsoft получила жалобы от пользователей на работу сервиса Office 365, который по подписке отрывает доступ к офисным продуктам Microsoft. Как передает РБК-Украина, о сбоях сообщает портал Downdetector.

Сбой произошел вечером 28 августа в основном у пользователей из США и Канады. Меньше жалоб поступает с Германии, Нидерландов, Бельгии, Великобритании и Норвегии.

Около 67% поступивших жалоб связаны с тем, что пользователи не могут установить связь с сервером Office 365. Еще 28% пользователей сообщили, что не могут зайти на сайт при вводе логина и пароля.

В Office 365 входят офисные программы Excel, Word, Outlook и другие, а также средства коммуникации и совместной работы - Skype для бизнеса, SharePoint, Teams. Сервис также дает доступ к инструментам аналитики - Power BI и приложениям для автоматизации бизнес-процессов некрупных компаний сферы услуг - StaffHub и Bookings.

В компании Microsoft заявили, что им известно о проблеме и пообещали устранить неполадки в ближайшее время.

Напомним, согласно недавно опубликованным данным нидерландского Управления по защите данных, американская компания Microsoft собирает данные пользователей операционных систем Windows Home и Windows Pro, что может нарушать положения о конфиденциальности.

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