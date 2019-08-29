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В роботі сервісного продукту Microsoft стався збій

Новини » Телеком & IT    29.08.2019 - 03:26
В роботі сервісного продукту Microsoft стався збій
Ілюстративне фото (Wikimedia)

Йдеться про сервіс Office 365, підписка на який надає користувачам доступ до продуктів Microsoft

Компанія Microsoft отримала скарги від користувачів на роботу сервісу Office 365, який за передплатою відриває доступ до офісних продуктів Microsoft. Як передає РБК-Україна, про збої повідомляє портал Downdetector.

Збій стався ввечері 28 серпня в основному у користувачів з США та Канади. Менше скарг надходить з Німеччини, Нідерландів, Бельгії, Великобританії та Норвегії.

Близько 67% скарг, що надійшли пов'язані з тим, що користувачі не можуть встановити зв'язок з сервером Office 365. Ще 28% користувачів повідомили, що не можуть зайти на сайт при введенні логіна і пароля.

В Office 365 входять офісні програми Excel, Word, Outlook та інші, а також засоби комунікації та спільної роботи - Skype для бізнесу, SharePoint, Teams. Сервіс також дає доступ до інструментів аналітики - Power BI та програми для автоматизації бізнес-процесів дрібних компаній сфери послуг - StaffHub і Bookings.

У компанії Microsoft заявили, що їм відомо про проблему і пообіцяли усунути неполадки в найближчим часом.

Нагадаємо, згідно з нещодавно опублікованими даними нідерландської Управління по захисту даних, американська компанія Microsoft збирає дані користувачів операційних систем Windows Home і Windows Pro, що може порушувати положення про конфіденційність.

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