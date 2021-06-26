В работе ПриватБанка сбой: у некоторых клиентов были списаны средства

В работе ПриватБанка произошел сбой. Пользователи столкнулись с повторным списанием средств по некоторым картам, некорректным отображением и использованием доступного остатка на карте.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.
По его словам, банк просит прощения у клиентов за неудобства.
"Наши специалисты работают над решением проблемы. Некорректно списанные суммы будут возвращены в течение суток", - сообщил он.
ПриватБанк - один из крупнейших банков Украины. Занимает лидирующие позиции по всем финансовым показателям в отрасли.