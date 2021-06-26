UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В работе ПриватБанка сбой: у некоторых клиентов были списаны средства

Автор: Анастасия Рокитна

В работе ПриватБанка произошел сбой. Пользователи столкнулись с повторным списанием средств по некоторым картам, некорректным отображением и использованием доступного остатка на карте.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.

По его словам, банк просит прощения у клиентов за неудобства.

"Наши специалисты работают над решением проблемы. Некорректно списанные суммы будут возвращены в течение суток", - сообщил он.

ПриватБанк - один из крупнейших банков Украины. Занимает лидирующие позиции по всем финансовым показателям в отрасли.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПриватБанксбой