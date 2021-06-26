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В роботі ПриватБанку збій: у деяких клієнтів були списані кошти

Автор: Анастасія Рокитна

У роботі ПриватБанку стався збій. Користувачі зіткнулися з повторним списанням коштів за деякими картками, некоректним відображенням і використанням доступного залишку на карті.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook прес-секретар ПриватБанку Олег Серга.

За його словами, банк просить вибачення у клієнтів за незручності.

"Наші фахівці працюють над вирішенням проблеми. Некоректно списані суми будуть повернені протягом доби", - повідомив він.

ПриватБанк - один з найбільших банків України. Займає лідируючі позиції за всіма фінансовими показниками в галузі.

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ПриватБанксбой