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В работе Приват24 произошел сбой: в чем причина

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Киев, Пятница 10 июня 2022 14:50
В работе Приват24 произошел сбой: в чем причина Фото: в работе Приват24 произошел сбой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В работе мобильного банкинга Приват24 произошел сбой. У некоторых пользователей возникают проблемы при совершении платежей.

Об этом сообщает в комментарии РБК-Украина рассказал спикер банка Серга Олег.

"Ситуативная (проблема - ред.) у некоторых клиентов из-за пиковой нагрузки платежей. В течение часа полностью нормализуется", - пояснил он.

Отметим, что сегодня при осуществлении платежей в приложении Приват24 клиенты столкнулись с проблемой, им отображалось сообщение, что "сервер не отвечает".

В работе Приват24 произошел сбой: в чем причина

Фото: в работе Приват24 произошел сбой (скрин / РБК-Украина)

Напомним, в прошлом месяце в работе Приват24 также наблюдалась похожая проблема.

Добавим, у Приват24 появилась новая функция.

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