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У роботі Приват24 стався збій: в чому причина

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Київ, П'ятниця 10 червня 2022 14:50
У роботі Приват24 стався збій: в чому причина Фото: у роботі Приват24 стався збій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У роботі мобільного банкінгу Приват24 стався збій. У деяких користувачів виникають проблеми при здійсненні платежів.

Про це повідомляє в коментарі РБК-Україна розповів речник банку Серга Олег.

"Ситуативна (проблема - ред.) у деяких клієнтів через пікове навантаження платежів. Протягом години повністю нормалізується", - пояснив він.

Зазначимо, що сьогодні при здійсненні платежів у додатку Приват24 клієнти зіткнулися з проблемою, їм відображалося повідомлення, що "сервер не відповідає".

У роботі Приват24 стався збій: в чому причина

Фото: у роботі Приват24 стався збій (скрін / РБК-Україна)

Нагадаємо, минулого місяця в роботі Приват24 також спостерігалася схожа проблема.

Додамо, у Приват24 з'явилася нова функція.

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