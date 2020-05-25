Государственный ПриватБанк резко снизил кредитные ставки

Фото: ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Банк объявил о снижении кредитных ставок для малого бизнеса на четверть

Государственный "ПриватБанк" с 25 мая снижает ставки по всем кредитным программам финансирования юридических лиц и предпринимателей. Новые условия финансирования предпринимателей будут действовать до конца 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как отметили в пресс-службе, снижение кредитных ставок распространяется не только на новые, но и на все действующие кредитные соглашения с бизнес-клиентами. Новые условия финансирования внедряются автоматически, для кредитования по сниженным ставкам предпринимателям не нужно заполнять любые заявления или посещать отделение банка.

Снижение стоимости кредитных ресурсов коснется клиентов всех программ для малого бизнеса, в том числе программ лизинга и финансирования оборотных средств, за исключением клиентов, которым введены кредитные каникулы/реструктуризации долга, или которые имеют или будут иметь просроченную задолженность.

Напомним, по данным НБУ, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в апреле 2020 года в национальной валюте составляли 37,9% годовых, что на 0,6 п. п. выше, чем в марте (37,3%).

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины утвердил годовой отчет и распределил чистую прибыль государственного ПриватБанка за 2019 год.

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Автор: Александр Белоус