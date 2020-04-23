В работе Приват24 произошел сбой

В приложении "Приват24" произошел сбой. Об этом подтвердили РБК-Украина в службе поддержки клиентов Приватбанка.

В службе поддержки клиентов сообщили, что сбой временный и предложили воспользоваться терминалом самообслуживания.

Отметим, что сейчас в мобильном приложении существует задержка при проведении платежей. Также невозможно это сделать и с компьютера.

Как сообщили в службе, специалисты работают над решением вопроса, ориентировочное время решения проблемы 16:00.

На сайте privat24.ua указано, что сейчас проводятся регламентные работы по обновлению системы безопасности.

РБК-Украина ранее писало, что общее количество операций (безналичных и получение наличных) с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, за 2019 год составило 5 057,3 млн, а их объем - 3 576,7 млрд грн.

Распределение безналичных операций по видам операций свидетельствует, что в прошлом году наибольшее количество операций с использованием карт приходилась на расчеты в торговых сетях - 51,2%, по объемам - доминировали переводы с карты на карту - 42,4%.

Напомним, Государственная налоговая служба разъяснение по чекам POS терминалов. Согласно разъяснению, копия квитанции платежного терминала не является первичным документом в понимании Налогового кодекса, а потому на сегодня для продавцов отсутствует обязанность хранения такой копии.