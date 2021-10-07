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В работе музыкального сервиса Spotify произошел сбой

Автор: Артем Горовенко

В работе интернет-сервиса потоковой музыки Spotify произошел масштабный сбой. Пользователи из многих стран жалуются на некорректную работу приложения, веб-сайта, а также на проблемы с поиском треков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Downdetector.

Сообщается, что проблемы с работой Spotify возникли после 11:09 по восточному поясному времени (18:09 по Киеву). В частности, на территории США 49% пользователей, которые сообщили о неполадках, жаловались на трудности с просмотром сайта и работой поиска.

Напомним, ранее на этой неделе в работе Instagram опять произошел глобальный сбой после того, как в понедельник буквально легли Facebook и все его сервисы.

В частности, в результате глобального сбоя Facebook, Instagram и WhatsApp не работали несколько часов. Это при том, что только аудитория Facebook насчитывает около 3 млрд человек.

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