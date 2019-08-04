В роботі Instagram стався збій

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Проблеми з соцмережею спостерігаються і в Україні

У неділю, 4 серпня, користувачі низки країн повідомили про проблеми в роботі соціальної мережі Instagram. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс Downdetector.

Згідно з даними сервісу, збій в роботі соцмережі Instagram стався близько 05:17 за київським часом. Найбільше на проблеми в роботі соцмережі скаржаться користувачі з США, Бразилії, Нідерландів, Бельгії та Франції.

Також з технічними проблемами зіткнулися в Німеччині, Польщі, Британії, Мексиці, Росії, Японії та Малайзії. Про проблеми повідомляють і користувачі в Україні, а саме в Вінниці та Києві.

У більшості користувачів (майже 50%) виникають проблеми з оновленням стрічки новин, 29% не можуть увійти у свої облікові записи, ще 20% мають труднощі при перегляді Stories.

Нагадаємо, у липні також повідомлялося про збій в роботі соціальних мереж Instagram та Facebook. Проблеми в роботі почались 24 липня близько 15:00 за київським часом. Downdetector зареєстрував 1899 повідомлень про некоректну роботу Instagram. Найчастішою проблемою називався збій при завантаженні додатку.

РБК-Україна писало, що соцмережа Instagram в семи країнах тестує функцію, що дозволяє приховати кількість лайків під постами. Експеримент запустили в Канаді, Австралії, Бразилії, Ірландії, Італії, Японії та Нової Зеландії. В Instagram вважають, що це допоможе вирішити проблему низької самооцінки користувача.