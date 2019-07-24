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В работе Facebook и Instagram произошел сбой

Новости » Телеком & IT    24.07.2019 - 19:24
В работе Facebook и Instagram произошел сбой
Иллюстративное фото (pixabay)

На некорректную работу соцсетей жалуются пользователи Украины, Польши, РФ и Литвы

В работе соцсетей Facebook и Instagram произошли сбои. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Downdetector.

Согласно информации, перебои в работе Facebook и Instagram начались с 15:00 по киевскому времени. Downdetector зарегистрировал 1899 сообщений о некорректной работе Instagram. При этом, судя по данным сервиса, Facebook в настоящий момент восстановил работу. Неполадки сети Facebook в большей степени затронули жителей Украины, Бразилии и Польши.

Самой частой проблемой пользователей сети Instagram стал сбой при загрузке приложения - 68%, еще 21% сообщений свидетельствует о проблемах при входе в аккаунт и 10% - о проблемах при загрузке веб-сайта.

Больше всего на некорректную работу Instagram жалуются пользователи Украины, Польши, Российской Федерации и Литвы.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что компания Instagram в семи странах тестирует функцию, позволяющую скрыть количество лайков под постами. Эксперимент запустили в Канаде Австралии, Бразилии, Ирландии, Италии, Японии и Новой Зеландии. В Instagram считаю, что это поможет решить проблему низкой самооценки пользователе. 

Кроме того, Федеральная торговая комиссия Соединенных Штатов Америки оштрафовала Facebook на 5 млрд долларов из-за скандала с утечкой личных данных пользователей. 

Facebook оштрафовали на рекордную сумму Instagram тестирует новую функцию
Новости Украины FacebookInstagramсбой в работе
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