В работе Facebook и Instagram произошел сбой

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На некорректную работу соцсетей жалуются пользователи Украины, Польши, РФ и Литвы

В работе соцсетей Facebook и Instagram произошли сбои. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Downdetector.



Согласно информации, перебои в работе Facebook и Instagram начались с 15:00 по киевскому времени. Downdetector зарегистрировал 1899 сообщений о некорректной работе Instagram. При этом, судя по данным сервиса, Facebook в настоящий момент восстановил работу. Неполадки сети Facebook в большей степени затронули жителей Украины, Бразилии и Польши.



Самой частой проблемой пользователей сети Instagram стал сбой при загрузке приложения - 68%, еще 21% сообщений свидетельствует о проблемах при входе в аккаунт и 10% - о проблемах при загрузке веб-сайта.

Больше всего на некорректную работу Instagram жалуются пользователи Украины, Польши, Российской Федерации и Литвы.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что компания Instagram в семи странах тестирует функцию, позволяющую скрыть количество лайков под постами. Эксперимент запустили в Канаде Австралии, Бразилии, Ирландии, Италии, Японии и Новой Зеландии. В Instagram считаю, что это поможет решить проблему низкой самооценки пользователе.

Кроме того, Федеральная торговая комиссия Соединенных Штатов Америки оштрафовала Facebook на 5 млрд долларов из-за скандала с утечкой личных данных пользователей.