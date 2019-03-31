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В роботі Instagram стався збій

Новини » Телеком & IT    31.03.2019 - 21:56
В роботі Instagram стався збій
Ілюстративне фото (pexels)

Збій, зокрема, відбувся в Україні

У роботі Instagram вог усьому світі стався збій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Downdetector.

Як повідомляється, збій в роботі зафіксували користувачі з Східного узбережжя США, Великобританії, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Росії, Туреччини, Сінгапуру та інших країн. В Україні на збій в роботі поскаржилися мешканці Києва і Харкова.

За даними сервісу, в основному люди скаржаться на проблеми зі стрічкою новин (62%), входом в обліковий запис (24%) і сайтом Instagram (13%).

Нагадаємо, 13 березня в роботі соціальних мереж Facebook і Instagram помилка. В обох соцмережах пропала можливість публікувати записи, а також відправляти і отримувати повідомлення. На проблеми з доступом до соцмереж поскаржилися користувачі, зокрема, з України, Російської Федерації та Білорусі.

Раніше повідомлялося, що з наступного тижня Facebook і Instagram будуть блокувати будь-які прояви білого націоналізму і сепаратизму.

"Спочатку ми не застосовували такі обмеження до виразів білого націоналізму і білого сепаратизму, тому що ми мали на увазі більш широкі концепції націоналізму і сепаратизму – наприклад, американська гордість і баскський сепаратизм, які є важливою частиною ідентичності людей", - йдеться в повідомленні.

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