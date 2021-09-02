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В работе Instagram произошел масштабный сбой

Автор: РБК-Украина

В работе социальной сети Instagram произошел масштабный сбой. С проблемами столкнулись европейские и американские пользователи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Downdetector.

Сообщается, что сервис получил свыше 3,7 тысячи сообщений от пользователей о проблемах с доступом к Instagram. У 66% из них не загружается приложение, 21% не смогли войти в аккаунт, у 13% также не работает сайт Instagram.

Кроме того, также наблюдаются проблемы с доступом к социальной сети Facebook.

Напомним, в августе во Франции произошел сбой в системе выдачи санитарных пропусков, без которых невозможно купить билет на поезд и самолет, посетить рестораны и кафе, музеи, выставки, концерты.

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