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Во Франции произошел сбой в информационной системе по выдаче санитарных пропусков

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Париж, Суббота 14 августа 2021 15:35
Во Франции произошел сбой в информационной системе по выдаче санитарных пропусков Фото: во Франции сбой в информационной системе нарушил выдачу санитарных пропусков (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Во Франции произошел сбой в системе выдачи санитарных пропусков, который помешал фармацевтам заверять тесты клиентов на антиген. Некоторые из них стали выдавать справки на бумаге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

Как отмечает телеканал, "гигантский сбой" в системе произошел в пятницу. В результате около 12 тысяч фармацевтов не смогли заверять санитарные пропуска QR-кодом. Некоторые из них стали выдавать клиентам бумажные справки, которые считаются менее защищенным документом.

Эксперты полагают, что причиной сбоя стала перегрузка серверов, из-за стремления французов отправиться на отдых в выходные. Без санитарного пропуска невозможно купить билет на поезд и самолет, посетить рестораны и кафе, музеи, выставки, концерты.

Напомним, с 9 августа во Франции действуют обязательные санитарные пропуска для посещения общественных мест.

Отметим, их введение вызвало в стране масштабные протесты, в ходе которых есть пострадавшие и арестованные.

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