Во Франции произошел сбой в информационной системе по выдаче санитарных пропусков

Во Франции произошел сбой в системе выдачи санитарных пропусков, который помешал фармацевтам заверять тесты клиентов на антиген. Некоторые из них стали выдавать справки на бумаге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV .

Как отмечает телеканал, "гигантский сбой" в системе произошел в пятницу. В результате около 12 тысяч фармацевтов не смогли заверять санитарные пропуска QR-кодом. Некоторые из них стали выдавать клиентам бумажные справки, которые считаются менее защищенным документом.

Эксперты полагают, что причиной сбоя стала перегрузка серверов, из-за стремления французов отправиться на отдых в выходные. Без санитарного пропуска невозможно купить билет на поезд и самолет, посетить рестораны и кафе, музеи, выставки, концерты.