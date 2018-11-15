В работе Instagram произошел глобальный сбой

Иллюстративное фото (pexels)

Из Украины жалобы на работу в соцсети поступали от пользователей из Одессы, Херсона и Запорожья

В работе социальной сети Instagram сегодня вечером, 15 ноября, произошел глобальный сбой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные портала Downdetector.

Как сообщается, сервис сегодня вечером получил 287 жалоб на работу Instagram.

"У 56% обратившихся возникли проблемы с новостной лентой, еще 24% жалоб были посвящены авторизации в Instagram, а оставшиеся 18% - работе сайта соцсети", - говорится в сообщении.

Большая часть жалоб поступила с восточного побережья США и стран Западной Европы. В частности, о неполадках рассказали пользователи из Лондона, Берлина, Гааги, Парижа, Рима и Нью-Йорка.

Из Украины жалобы на работу в соцсети поступали от пользователей из Одессы, Херсона и Запорожья.

Напомним, 3 октября социальная сеть Instagram не работала во многих городах, включая Лондон, Сан-Франциско и Сингапур.

Ранее, 21 сентября, пользователи социальной сети Facebook массово сообщили о сбоях в работе ресурса.

Большинство пользователей столкнулись с проблемой входа в свои аккаунты, также 31% пользователей заявили о том, что не имеют полного доступа к сайту, еще 16% пользователей сообщили о проблемах в работе мобильного приложения Facebook.