В роботі Instagram і Facebook стався глобальний збій

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Користувачі Instagram пишуть про те, що у них недоступна стрічка підписок, а також вказують на неможливість обмінюватися особистими повідомленнями

У роботі соціальних мереж Instagram і Facebook стався масштабний збій. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані ресурсу Downdetector.

Відзначимо, користувачі Instagram пишуть про те, що у них недоступна стрічка підписок, а також вказують на неможливість обмінюватися особистими повідомленнями.

Повідомлення про неполадки в Instagram залишають користувачі з Великобританії, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Іспанії, а також з України, зокрема з Києва, Харкова, Одеси та Львова. Надходять скарги на збій в роботі Instagram також з Нью-Йорка і з Східного узбережжя Південної Америки.

В цей же час зафіксовано різке зростання кількості скарг на проблеми в роботі Facebook. Соціальна мережа не вантажиться, не дозволяє переходити по посиланнях. Повідомлення про неполадки в Facebook залишають користувачі з України. Зокрема, з Києва.

Відзначимо, в роботі соціальній мережі Instagram 15 листопада також стався глобальний збій.

3 жовтня соціальна мережа Instagram не працювала у багатьох містах, включаючи Лондон, Сан-Франциско і Сінгапур.

Раніше, 21 вересня, користувачі соціальної мережі Facebook масово повідомили про збої в роботі ресурсу.

Більшість користувачів зіткнулися з проблемою входу у свої акаунти, також 31% користувачів заявили про те, що не мають повного доступу до сайту, ще 16% користувачів повідомили про проблеми в роботі мобільного додатка Facebook.