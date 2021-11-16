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В работе Google и Spotify произошли сбои

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Вторник 16 ноября 2021 21:14
В работе Google и Spotify произошли сбои Фото: в работе Google и Spotifyпроизошли сбои (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В работе Google и интернет-сервиса потоковой музыки Spotify произошли сбои. На их работу жалуются пользователи из Европы, США и Канады.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Downdetector.

По данным сервиса перебои в работе Google начались около 19:30 по Киеву. Больше всего на работу сайта жаловались пользователи из США, Британии, Канады, Германии, Испании, Нидерландов и России.

Они сообщали о сбоях в работе сайта, трудностях с доступом в аккаунт и поиском.

В работе Google и Spotify произошли сбои

Позднее появились сообщения о сбое в работе интернет-сервиса потоковой музыки Spotify. Пользователи в комментариях отмечают, что сбой мог быть связан с проблемами в Google.

Больше всего жалоб на работу Spotify поступило от пользователей в Германии и США.

В работе Google и Spotify произошли сбои

Напомним, 12 ноября в работе Google, Gmail и YouTube произошел масштабный сбой, пользователи жаловались на работу сайта и проблемы с отправкой сообщений.

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