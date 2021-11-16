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У роботі Google і Spotify сталися збої

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Вівторок 16 листопада 2021 21:14
У роботі Google і Spotify сталися збої Фото: в роботі Google і Spotifyпроізошлі збої (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У роботі Google і інтернет-сервісу потокової музики Spotify відбулися збої. На їх роботу скаржаться користувачі з Європи, США та Канади.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Downdetector.

За даними сервісу перебої в роботі Google почалися близько 19: 30 за Києвом. Найбільше на роботу сайту скаржилися користувачі з США, Британії, Канади, Німеччини, Іспанії, Нідерландів та Росії.

Вони повідомляли про збої в роботі сайту, труднощі з доступом в аккаунт і пошуком.

У роботі Google і Spotify сталися збої

Пізніше з'явилися повідомлення про збій в роботі інтернет-сервісу потокової музики Spotify. Користувачі в коментарях відзначають, що збій міг бути пов'язаний з проблемами в Google.

Найбільше скарг на роботу Spotify надійшло від користувачів у Німеччині та США.

У роботі Google і Spotify сталися збої

Нагадаємо, 12 листопада в роботі Google, Gmail та YouTube стався масштабний збій, користувачі скаржилися на роботу сайту та проблеми з надсиланням повідомлень.

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