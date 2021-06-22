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В работе Google глобальный сбой: что происходит

Автор: Анастасия Рокитна

В работе Google произошел сбой. Пользователи столкнулись с проблемами в работе поисковой системы.

Это следует из данных сайта Downdetector.

Больше всего жалоб зафиксировано в США, России, Испании, Италии, Германии и Великобритании. Также есть проблемы и в Украине.

Скрин фото карты Downdetector

У 72% пользователей, которые сообщили о сбое, есть проблемы с доступом на сайт. У других - с входом в аккаунты.

Напомним, в мае в работе платформы YouTube произошел глобальный сбой. Проблемы в работе сервиса фиксировали и в Украине.

Также ранее масштабный сбой произошел в работе Google. По всему миру перестал работать поиск, а также возникали проблемы с работой сервисов.

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Googleсбой