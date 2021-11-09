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В работе Facebook произошел сбой

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Вторник 09 ноября 2021 14:15
В работе Facebook произошел сбой Фото: в работе Facebook произошел сбой (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 9 ноября в работе соцсети Facebook произошел глобальный сбой. Самой распространенной проблемой, с которой сталкиваются сегодня пользователи - работа сайта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис Downdetector.

Отметим, что кроме проблем с работой сайта - 60%, пользователи жалуются на работу приложения Facebook - 22%, а также сообщают о проблемах при осуществлении авторизации - 19%.

Больше всего жалоб поступает из США.

Больше всего жалоб поступает из США. Пользователи из Украины также сталкиваются с проблемой при обновлении страницы Facebook.

В работе Facebook произошел сбой

В работе Facebook произошел сбой

Напомним, что это уже не первый сбой в работе соцсети. В частности, с ноября в работе Facebook и мессенджеру Messenger произошел глобальный сбой.

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