У роботі Facebook стався збій

Сьогодні, 9 листопада у роботі соцмережі Facebook стався глобальний збій. Найпоширенішою проблемою, з якою стикаються сьогодні користувачі - робота сайту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс Downdetector .

Зазначимо, що окрім проблем з роботою сайту - 60%, користувачі скаржаться на роботу застосунку Facebook - 22%, а також повідомляють про проблеми при здійсненні авторизації - 19%.

Найбільше скарг надходить з США. Користувачі з України також стикаються з проблемою під час оновлення сторінки Facebook.