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В работе Facebook произошел масштабный сбой

Новости » Общество     29.01.2020 - 02:50
В работе Facebook произошел масштабный сбой
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Проблемы с работой соцсети ощутили 39% пользователей

В более десятка стран Западного полушария был зафиксирован сбой в работе социальной сети Facebook вечером вторника, 28 января. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на ресурс мониторинга работы интернета Downdetector.

Неполадки в работе популярной социальной сети больше всего затронули США, Мексику, Колумбю, Бразилию, а также европейские страны - Великобританию, Испанию, Францию и другие.

Украинские пользователи о проблемах с доступом на сайт не сообщали.

По данным Downdetector, около 39% пользователей соцсети сообщили о проблемах во время просмотра новостной ленты, еще 35% владельцев аккаунтов пожаловались на полное отключение социальной сети. Еще 25% не смогли войти в свои аккаунты.

В работе Facebook произошел масштабный сбой

Напомним, ранее сбой в работе соцсети произошел 25 января. Тогда около 64% пользователей из США, Германии, Польши, Великобритании, Нидерландов, Италии, Болгарии, Украине и других стран пожаловались на проблемы в работе.

Через несколько дней о сбоях в работе сообщили 48% пользователей видеосервиса YouTube. Наибольшее количество проблем испытывали пользователи из США, Японии, Европы и Южной Америки.

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