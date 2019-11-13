В работе Facebook и Instagram произошел сбой

Пользователи Facebook и Instagram по всему миру во вторник, 12 ноября, столкнулись со сбоями в работе сайтов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Downdetector.

На сбои в Facebook чаще всего жаловались пользователи из США, Бразилии, Нидерландов, Перу, Румынии, Израиля, Великобритании. Так, 73% из них отмечали неполадки в работе новостной ленты, еще 14% - полное отключение социальной сети от работы, 11% испытывали проблемы со входом в учетные записи.

Со сбоями в работе в Instagram сталкивались пользователи в Великобритании, США, Венгрии, Греции и Турции. Многие из них имели проблемы с загрузкой новостной ленты (67%), у 21% возникали трудности с публикацией историй, 11% жаловались на проблемы в работе сервиса.

Напомним, 11 ноября, в работе видеосервиса YouTube произошел глобальный сбой. Пользователи жалелись, что им недоступны загруженные видео, некоторые из них не могут просматривать стримы. Серьезные проблемы в работе сервиса возникли в Великобритании, Германии, Польши, Франции, Японии, а также в России. Также незначительные проблемы возникают в Украине - в Киеве, Херсоне, Сумах и Луцке.

Также РБК-Украина сообщало, что 11 ноября в приложении государственного Приватбанка "Приват24" произошел сбой, связаный с "Днем холостяка", который устраивает интернет-магазин Aliexpress. Как отметили в пресс-службе финучреждения, банк обслуживал до 70 тыс. платежей, что значительно превышает нормальные объемы работы. За это сформировалась очередь платежей.