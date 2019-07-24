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В роботі Facebook і Instagram стався збій

Новини » Телеком & IT    24.07.2019 - 19:24
В роботі Facebook і Instagram стався збій
Ілюстративне фото (pixabay)

На некоректну роботу соцмереж користувачі скаржаться України, Польщі, РФ та Литви

У роботі соцмереж Facebook і Instagram відбулися збої. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Downdetector.

Згідно інформації, перебої в роботі Facebook і Instagram почалися з 15:00 за київським часом. Downdetector зареєстрував 1899 повідомлень про некоректної роботи Instagram. При цьому, судячи за даними сервісу, Facebook в даний момент відновив роботу. Неполадки в мережі Facebook більшою мірою торкнулися жителів України, Бразилії та Польщі.

Найчастішою проблемою користувачів мережі Instagram став збій при завантаженні програми - 68%, ще 21% повідомлень свідчить про проблеми при вході в аккаунт і 10% - про проблеми при завантаженні веб-сайту.

Найбільше на некоректну роботу Instagram користувачі скаржаться України, Польщі, Російської Федерації та Литви.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що компанія Instagram в семи країнах тестує функцію, що дозволяє приховати кількість лайків під постами. Експеримент запустили в Канаді, Австралії, Бразилії, Ірландії, Італії, Японії та Нової Зеландії. В Instagram вважаю, що це допоможе вирішити проблему низької самооцінки користувача.

Крім того, Федеральна торгова комісія Сполучених Штатів Америки оштрафувала Facebook на 5 млрд доларів з-за скандалу з витоком особистих даних користувачів.

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