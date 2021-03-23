В работе Android произошел глобальный сбой

Во вторник, 23 марта, в работе приложения на Android произошел глобальный сбой. Многочисленные пользователи смартфонов получили оповещения, в которых говорилось о прекращении работы приложений.

Приложения на смартфонах не открываются или выдают ошибки, причем среди них такие важные, как Gmail, многочисленные банковские приложения, Google Pay и другие.

Позже в Google сообщили, что проблема связана с системным приложением WebView, отвечающим за открытие веб-страниц в приложениях, которое и приводит некоторые приложения на Android к вылету.

Компания уже исправила ошибку в обновлении компонентов, которые приводили к закрытию приложений на Android. Для этого нужно установить из Google Play актуальные версии Android System WebView и браузера Chrome.