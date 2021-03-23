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В работе Android произошел глобальный сбой

Новина українською → мир, Вторник 23 марта 2021 14:27
В работе Android произошел глобальный сбой Фото: логотипы соцсетей на смартфоне (Chesnot/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Во вторник, 23 марта, в работе приложения на Android произошел глобальный сбой. Многочисленные пользователи смартфонов получили оповещения, в которых говорилось о прекращении работы приложений.

Об этом сообщает DownDetector.

Приложения на смартфонах не открываются или выдают ошибки, причем среди них такие важные, как Gmail, многочисленные банковские приложения, Google Pay и другие.

Позже в Google сообщили, что проблема связана с системным приложением WebView, отвечающим за открытие веб-страниц в приложениях, которое и приводит некоторые приложения на Android к вылету.

Компания уже исправила ошибку в обновлении компонентов, которые приводили к закрытию приложений на Android. Для этого нужно установить из Google Play актуальные версии Android System WebView и браузера Chrome.

Напомним, 9 марта глобальный сбой произошел в работе социальных сетей Instagram, Whatsapp и Facebook.

До этого сбой произошел в работе Telegram и сайта Wikipedia. Мессенджер и сайт работали с перебоями на протяжении получаса.

А днем ранее масштабный сбой произошел в работе Google. По всему миру перестал работать поиск, а также возникали проблемы с работой сервисов.

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