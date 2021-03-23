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В роботі Android стався глобальний збій

Новость на русском → світ, Вівторок 23 березня 2021 14:27
В роботі Android стався глобальний збій Фото: логотипи соцмереж на смартфоні (Chesnot/Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У вівторок, 23 березня, в роботі програми на Android стався глобальний збій. Численні користувачі смартфонів отримали оповіщення, в яких йшлося про припинення роботи додатків.

Про це повідомляє DownDetector.

Програми на смартфонах не відкриваються або видають помилки, причому серед них такі важливі, як Gmail, численні банківські програми, Google Pay та інші.

Пізніше в Google повідомили, що проблема пов'язана з системним додатком WebView, яка відповідає за відкриття веб-сторінок в додатках, що і призводить деякі програми на Android до вильоту.

Компанія вже виправила помилку в оновленні компонентів, які призводили до закриття додатків на Android. Для цього потрібно встановити з Google Play актуальні версії Android System WebView і браузера Chrome.

Нагадаємо, 9 березня глобальний збій стався у роботі соціальних мереж Instagram, Whatsapp і Facebook.

До цього стався збій в роботі Telegram та сайту Wikipedia. Месенджер і сайт працювали з перебоями протягом пів години.

А днем раніше масштабний збій стався в роботі Google. По всьому світу перестав працювати пошук, а також виникали проблеми з роботою сервісів.

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