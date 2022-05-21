"Работают военные". Жителей Житомира предупредили о звуках взрывов

Жителей Житомира предупредили о звуках взрывов, которые будут раздаваться сегодня, 21 мая. В городе работают военные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Житомира Сергея Сухомлина в Facebook .

"Житомир! Да, сегодня действительно громко! Работают военные! Но так надо", - написал он.

В то же время городской голова призвал не игнорировать воздушную тревогу, поскольку остается угроза ракетных ударов со стороны врага.