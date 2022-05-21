"Працюють військові". Жителів Житомира попередили про звуки вибухів

Жителів Житомира попередили про звуки вибухів, які будуть лунати сьогодні, 21 травня. У місті працюють військові.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Житомира Сергія Сухомлина в Facebook.
"Житомир! Так, сьогодні дійсно гучно! Працюють військові! То так треба", - написав він.
Водночас міський голова закликав не ігнорувати повітряну тривогу, оскільки залишається загроза ракетних ударів з боку ворога.
Нагадаємо, сьогодні російські окупанти завдали ракетного удару по Рівненській області.
Також українські сили ППО сьогодні збили ворожу ракету у Вінницькій області.
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