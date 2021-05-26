"Работают" из тюрьмы. Полиция рассказала о фейковых онлайн-магазинах и звонках мошенниках

По словам Гринчака, в тюрьмах хорошо настроены процессы.

"У них есть даже свои психологи, которые помогают грамотно провернуть аферу и продать несуществующий товар", - говорит глава киберполиции.

Он добавил, что недавно такую группу раскрыли во Львовском регионе.

"У них был "смотрящий", который на зоне распределял роли и, в целом, организовывал преступную схему. Он непосредственно получал денежные средства, полученные незаконным путем. Естественно, смотрители тоже получали какой-то процент. Через телефонные звонки выманивали данные банковских карт, а на свободе их пособники - "дропы" – снимали с них деньги", - рассказал Гринчак.

По его словам, такие схемы наносят ущерб в "миллионы гривен".

"И тут опять вопрос о доверии: если граждане обращаются в полицию, то мы быстрее задерживаем таких преступников. Мы определяем номер телефона и карточные реквизиты, даже если это касается криптовалюты. Когда мы об этом узнаем раньше, то, естественно, время "работы" такой группы уменьшается", - объяснил глава киберполиции.