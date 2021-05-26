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"Працюють" з в'язниці. Поліція розповіла про фейкові онлайн-магазини та дзвінки шахраїв

Автор: РБК-Україна

У кіберполіції розповіли про роботу шахраїв з тюрем. Там вони створюють фейкові інтернет-магазини і продають неіснуючі товари.

Про це розповів глава Департаменту кіберполіції Олександр Гринчак в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами Гринчака, у в'язницях добре налаштовані процеси.

"У них є навіть свої психологи, які допомагають грамотно провернути аферу і продати неіснуючий товар", - говорить глава кіберполіції.

Він додав, що нещодавно таку групу розкрили у Львівському регіоні.

"У них був "смотрящий", який на зоні розподіляв ролі і, в цілому, організовував злочинну схему. Він безпосередньо отримував грошові кошти, отримані незаконним шляхом. Природно, доглядачі теж отримували якийсь відсоток. Через телефонні дзвінки виманювали дані банківських карт, а на волі їх посібники - "дропи" – знімали з них гроші", - розповів Гринчак.

За його словами, такі схеми завдають шкоди в "мільйони гривень".

"І тут знову питання про довіру: якщо громадяни звертаються в поліцію, то ми швидше затримуємо таких злочинців. Ми визначаємо номер телефону і карткові реквізити, навіть якщо це стосується криптовалюта. Коли ми про це дізнаємося раніше, то, природно, час "роботи" такої групи зменшується", - пояснив глава кіберполіції.

Раніше повідомлялося, що в Україні за чотири місяці 2021 року, порівняно з минулим, кількість кіберзлочинів зросла на 25%.

РБК-Україна писало, що кіберполіція заблокувала вже десятки "груп смерті" в Україні.

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