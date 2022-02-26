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Как работают эвакуационные рейсы. Ответы на главные вопросы от УЗ

Автор: Владислав Красинский

Эвакуационные рейсы бесплатны и выполняются в порядке живой очереди. Посадка на поезда для людей, который уже находятся на вокзале, продолжается даже в комендантский час.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

"Приоритет предоставляется детям, женщинам и пожилым людям, при наличии мест сесть в поезд могут все остальные пассажиры", – добавили в компании.

В то же время там отметили, что регулярные поезда тоже двигаются по Украине. Однако из-за уменьшения скорости и остановки у блок-постов при необходимости график движения меняется.

В УЗ порекомендовали пассажирам внимательно слушать объявления на вокзалах и ждать следующего эвакуационного поезда.

Напомним, что "Укрзализныця" уничтожила все железнодорожные переходы с Россией. Компания прекратила какие-либо отношения и взаимодействие с ОАО "Российские железные дороги".

Также мы публиковали полный список эвакуационных рейсов из Киева на западе Украины.

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