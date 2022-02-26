Як працюють евакуаційні рейси. Відповіді на основні питання від УЗ

"Пріоритет надається дітям, жінкам та літнім людям, за наявності місць сісти в поїзд можуть усі інші пасажири", – додали у компанії.

Водночас там зазначили, що регулярні поїзди теж рухаються Україною. Однак через зменшення швидкості та зупинки біля блок-постів в разі необхідності графік руху змінюється.

В УЗ порекомендували пасажирам уважно слухати оголошення на вокзалах та чекати наступного евакуаційного поїзда.