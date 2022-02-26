Як працюють евакуаційні рейси. Відповіді на основні питання від УЗ

Евакуаційні рейси безкоштовні і здійснюються в порядку живої черги. Посадка на поїзди для людей, що вже перебувають на вокзалі, продовжується навіть в комендантську годину.
Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі "Укрзалізниці".
"Пріоритет надається дітям, жінкам та літнім людям, за наявності місць сісти в поїзд можуть усі інші пасажири", – додали у компанії.
Водночас там зазначили, що регулярні поїзди теж рухаються Україною. Однак через зменшення швидкості та зупинки біля блок-постів в разі необхідності графік руху змінюється.
В УЗ порекомендували пасажирам уважно слухати оголошення на вокзалах та чекати наступного евакуаційного поїзда.
Нагадаємо, що "Укрзалізниця" знищила всі залізничні переходи з Росією. Компанія припинила будь-які відносини та взаємодію з ВАТ "Російські залізниці".
Також ми публікували повний список евакуаційних рейсів з Києва на захід України.